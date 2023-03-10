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Семейная ипотека на вторичку и всплеск продаж загородных домов — главное за неделю

Дата публикации: 10 мар 2023
Семейная ипотека на вторичку и всплеск продаж загородных домов — главное за неделю
Содержание

1. Семейную ипотеку в России распространят на вторичку в регионах, где нет новостроек

Семьи с детьми-инвалидами в регионах России, где нет строительства многоквартирных домов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Семейная ипотека стала самой популярной льготной программой в Сбере в феврале 2023 года. В банке её можно оформить по ставке от 5,3% — на строительство жилого дома и от 5,7% годовых — на покупку жилого дома или квартиры в новостройке. 

Помимо этого, теперь участники ипотеки с  господдержкой, семейнойдальневосточной и IT-ипотеки могут оформить кредиты на жильё, которое входит в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов.

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2. Число объявлений о продаже загородной недвижимости в России выросло на 30%

Всплеск в предложении загородной недвижимости произошел по всей России: общее число объявлений о продаже в феврале 2023 года выросло на 29% по сравнению с началом марта 2022 года. К таким выводам пришли аналитики Домклик, проанализировав сведения регионов, где расположены города с населением больше 1 млн человек. 

Рост продаж связан с повышенным интересом россиян к частным домам. Наибольшая активность —  в Башкортостане, Московской области, Ленинградской области и Татарстане, где показатели выросли более чем на треть.

Из-за спроса цены на дома по России выросли на 13%.

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3. Спрос на IT-ипотеку после упрощения условий вырос в 2 раза

IT-специалисты в феврале 2023 года в 2 раза чаще, чем в декабре 2022 года, подавали заявки на льготную ипотеку. Рост зафиксирован после того, как правительство России упростило условия получения кредита, сообщили в Минцифры.

Всего банки выдали более 7,2 тысячи IT-ипотек на 64,5 миллиарда рублей, уточнили в министерстве. Программой воспользовались сотрудники IT-компаний в 80 регионах России.

Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ярославской и Свердловской областях.

Узнать, как взять льготную ипотеку для IT-специалистов в Сбере

4. «Вторичка» вновь стала самым востребованным жильём, которое брали в ипотеку в феврале

Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за февраль 2023 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости. Чаще всего в ипотеку россияне покупали жильё во «вторичке» — 72%.

В Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге доля вторичного рынка оказалась минимальной — 60%.

В то же время лидерами по доле сделок на «вторичке» — более 88% — стали регионы Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Также высокая доля сделок на вторичном рынке жилья — более 80% — отмечена в регионах Центрального округа — Курской, Владимирской, Брянской, Ивановской, Липецкой областях.

Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку

5. Объём выданной ипотеки в Сбере в феврале 2023 вырос почти в 1,5 раза

Сбер в феврале 2023 года выдал 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше, чем в январе, и на 10% меньше, чем в феврале 2022 года, выяснили аналитики Домклик, изучив данные Сбера по количеству выданной ипотеки.

В топ-3 регионов по количеству ипотек вошли Московская область, Москва и Тюменская область.

Заметный спрос на ипотеку наблюдался не только в крупнейших мегаполисах, но и в менее населённых регионах России: Липецкой, Орловской и Курской областях.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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