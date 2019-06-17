Сбербанк запускает электронную регистрацию договора купли-продажи от застройщика
Уже более двух лет Сбербанк оказывает услугу по электронной регистрации договоров долевого участия (ДДУ). При помощи ДомКлик пакет документов передается в Росреестр на регистрацию через личный кабинет. Покупателю не нужно посещать ведомство или МФЦ. Несмотря на востребованность услуги, до сих пор она не была доступна при регистрации договора купли-продажи на первичном рынке — там, где продавцом выступает юридическое лицо. Поэтому приобретение готового жилья от застройщика проходило по стандартной процедуре, т.е. на бумаге.
В конце мая 2019 года Среднерусский Банк ПАО Сбербанк провел в Московской области электронную регистрацию договора купли-продажи с использованием ипотеки с участием девелопера. Им стал «Ферро-Строй» — ведущий строительство жилого комплекса комфорт-класса «Катуар». Сделка была проведена через Росреестр, не перешедший на единую систему ЕГРОН (Единый государственный реестр объектов недвижимости). В Калуге проведен первый договор купли-продажи за наличный расчет с электронной регистрацией, продавцом выступил «НОВЫЙ ГОРОД».
Первая сделка по новой системе ЕГРОН была реализована в Сибирском банке ПАО Сбербанк в начале июня 2019 года. Регистрация была проведена в Омске при покупке квартир в ЖК «Кузьминки» от застройщика «Сибградстрой Инвест». По новой системе электронные регистрации прошли как при ипотечных сделках, так и при покупке за наличный расчет.
Благодаря новой услуге время регистрации договора купли-продажи удалось сократить в 6-10 раз. Если раньше процесс занимал до месяца, то теперь покупатель получает на почту выписку из ЕГРН о переходе права собственности уже через 3-5 дней после подачи документов.
Услуга доступна во всех регионах РФ. Условия аналогичны условиям регистрации ДДУ и прописаны в договорах и дополнительных соглашениях между застройщиком и ООО Центр Недвижимости от Сбербанка. Клиенту больше не нужно посещать Росреестр, вся регистрация проходит удаленно. А в качестве дополнительного бонуса Сбербанк снижает ставку по ипотеке при онлайн-регистрации на 0,1 п.п.