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Сбербанк запускает акцию по ипотечным кредитам «Зеленый день» в честь своего дня рождения

Дата публикации: 09 нояб 2018
Сбербанк запускает акцию по ипотечным кредитам «Зеленый день» в честь своего дня рождения

Сбербанку исполняется 177 лет! В честь дня рождения каждая 177-ая заявка, поданная через DomClick.ru 11-12 ноября, получит скидку на ставку по ипотеке 1,77%. А также все клиенты получат скидку 0,5%* при подаче заявки на ипотеку 12 ноября.  

Как принять участие в акции?

Скидку 1,77% на ставку по ипотеке Сбербанка получит каждый 177-ой по счету участник, подавший заявку через ДомКлик в период с 00:00 11.11.2018 года по 23:59 12.11.2018 года по местному времени. Заявки, отправленные через ДомКлик PRO, не участвуют в акции. 

Скидку 0,5% по ипотеке сможет получить каждый клиент, который 12 ноября 2018 года (с 00:00 до 23:59 по местному времени) подаст заявку на ипотеку любым удобным способом: на ДомКлик, в отделении Сбербанка, через застройщиков и агентства недвижимости – партнеров Сбербанка, менеджеров на зарплатных предприятиях Сбербанка.  

Скидки в рамках акции суммируются, а максимально возможный размер скидки на ставку по ипотеке Сбербанка составляет 2,27%.

Подать заявку на ипотеку

На какие программы распространяется акция?

Скидки 1,77% и 0,5% по акции распространяются на приобретение строящегося или готового жилья по программам «Приобретение готового жилья» с учетом акции для молодых семей, акции «Витрина», особых условий «Объекты недвижимости, построенные  с участием кредитных средств Банка», «Использование индивидуального сейфа банка для проведения расчетов по сделкам купли-продажи», «Молодая семья», «Ипотека плюс материнский капитал», «Аккредитивная форма расчета», «Залоговый объект», «Жилищный кредит по двум документам», «Защищенный кредит», «Сервиса электронной регистрации», «Сервиса безопасных расчетов», «Одобрение объекта недвижимости без отчета об оценке», а также кредитные продукты «Загородная недвижимость», «Строительство жилого дома», «Гараж» и «Акции для застройщиков», в том числе с учетом «Программы субсидирования кредитной ставки партнером-застройщиком».Если я подал заявку до 23:59:59 12.11.2018 года и она была возвращена на доработку, а заново отправлена 13 ноября и позднее получу ли я скидку? В случае доработки заявки и направления ее в банк позднее 23:59 12.11.2018 года, к ней не будут применяться скидки 1,77 п.п. и 0,5 п.п.Скидка 1,77% не распространяется на сотрудников ПАО Сбербанк и дочерних компаний в случае подачи заявки в рамках программы субсидирования процентной ставки партнером-застройщиком.

Когда объявят победителей?

Определение участников, получающих скидку 1,77% по ипотеке, осуществляется 26.11.2018 года.Скидка 0,5% доступна участникам после одобрения ипотечного кредита. Снижение процентной ставки на 1,77 п.п.* Снижение процентной ставки на 0,5 п.п.

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Юля Тихонова
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