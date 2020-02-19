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Сбербанк заключил первую сделку с использованием онлайн-сервиса подбора квартир

Дата публикации: 19 фев 2020
Сбербанк заключил первую сделку с использованием онлайн-сервиса подбора квартир

Сбербанк и застройщик «КВС» провели первую сделку с использованием нового сервиса подбора недвижимости на DomClick.ru. Квартира в Санкт-Петербурге от ГК «КВС» была подобрана в автоматическом режиме из тысяч вариантов.

Сервис подбора недвижимости позволит сделать процесс подбора недвижимости максимально удобным и эффективным. На сайте ДомКлик клиенты банка с одобренной ипотекой могут выбрать квартиры в новостройках от застройщиков, аккредитованных Сбербанком.

Покупатель вводит желаемые параметры будущей квартиры — ценовой диапазон, расположение, метраж, этаж, количество комнат и другие параметры, например, мансардные окна и близость к парку. Далее предложения отправляются клиенту в чат личного кабинета, здесь же он может задать вопросы напрямую застройщику. Покупателю, который воспользовался сервисом, предлагается дополнительная скидка 1% на квартиру.

Подать заявку на ипотеку Сбербанка и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru.

«Это действительно удобный сервис, который помогает клиенту сэкономить время на изучении сотен вариантов квартир и жилых комплексов. Кроме того, для него это отличная возможность сравнить похожие варианты и выбрать для себя самый оптимальный. Сервис также отвечает стратегическим задачам нашего холдинга – расширять сферу взаимодействия с клиентом, предлагая тот формат коммуникации, который ему удобен», — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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