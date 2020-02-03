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Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров по «Дальневосточной ипотеке»

Дата публикации: 03 фев 2020
Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров по «Дальневосточной ипотеке»

Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров от общего объема сделок в России по программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Об этом сообщило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

С момента запуска программы было заключено более 900 кредитных договоров Сбербанка на общую сумму более 3,1 млрд рублей.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%.

В программе могут принять участие семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита — до 6 млн рублей, размер первоначального взноса — 20%.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

Подать заявку на Дальневосточную ипотеку под 2% годовых можно онлайн на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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