Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых
❗️Прием заявок по программе «Сельская ипотека» завершен
Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых.
Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку на сельскую ипотеку можно до 31 декабря 2022 года.
Приобрести жилье по программе можно:
- На вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
- На первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Условия программы:
- Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
- Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
- Максимальный срок кредита — 25 лет.
- Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.
«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1 100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях» — комментирует Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Полные условия программы можно найти в Службе поддержки клиентов на ДомКлик.