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Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых

Дата публикации: 03 авг 2020
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых

❗️Прием заявок по программе «Сельская ипотека» завершен 

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых.

Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку на сельскую ипотеку можно до 31 декабря 2022 года.

Приобрести жилье по программе можно:

  • На вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
  • На первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Условия программы:

  • Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
  • Максимальная сумма кредита для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
  • Максимальный срок кредита — 25 лет.
  • Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.

«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1 100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях» — комментирует Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Полные условия программы можно найти в Службе поддержки клиентов на ДомКлик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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