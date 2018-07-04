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Сбербанк возобновил кредитование на покупку гаражей и машино-мест

Дата публикации: 04 июл 2018
Сбербанк возобновил кредитование на покупку гаражей и машино-мест

С 29 июня 2018 года Сбербанк возобновляет прием заявок по программе «Гараж»

Минимальная сумма кредита: от 300 000 рублей

Процентная ставка по ипотеке — от 10% годовых 

Первоначальный взнос: от 25% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости

В рамках программы клиенты могут приобрести:

  • гараж
  • машино-место
  • гараж с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором он находится, строится или будет построен. 

Какие действуют ограничения

Кредитуемым объектом не может быть машино-место, которое не зарегистрировано в качестве объекта недвижимости или не будет зарегистрировано (в случае предоставления кредита на цели инвестирования строительства).

Заявка по продукту «Гараж» не может быть принята, если на рассмотрении в банке уже есть кредитная заявка на ипотеку, решение по которой не принято или принято положительное, но кредит не предоставлен.

И наоборот, заявка на любой жилищный кредит не может быть принята, если в банке на рассмотрении находится заявка на получение кредита по продукту «Гараж», решение по которой не принято или принято положительное, но кредит не предоставлен. В таких случаях по заявке будет отказ.

В рамках программы «Гараж» невозможно применение сервисов «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов». Данное ограничение не распространяется на сделки без ипотеки.

Рассчитать ипотеку на покупку гаража или машино-места можно на сайте ДомКлик.   

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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