Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке
Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке. Максимальная сумма ипотечного кредита по военной ипотеке увеличена с 3 005 000 рублей до 3 141 000 рублей.Снижение процентных ставок составит 0,5 п.п. Оформить ипотеку для военнослужащих можно по ставке 7,9% годовых.Ранее Сбербанк увеличил срок кредитования по военной ипотеке до 25 лет. Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г. Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:«Мы благодарны людям, которые стоят на защите нашей Родины, и надеемся, что снижение ставок по военной ипотеке в комплексе с увеличением максимальной суммы и срока кредита помогут российским военнослужащим обзавестись собственным жильем». Оформить военную ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru