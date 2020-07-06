Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
19K

Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»

Дата публикации: 06 июл 2020
Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»

Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках.

Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 п.п. — до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 п.п. на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

«На сегодняшний день оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по льготным ставкам — от 2,6% годовых. Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на эту программу — почти 34 тысячи наших клиентовуже приобрели жилье на выгодных условиях.

Увеличение максимальной суммы кредита в комплексе со снижением размера первоначального взноса до 15% позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ruдо 1 ноября 2020 года.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
757
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
609
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал