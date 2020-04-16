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Сбербанк упростил оформление ипотеки с использованием материнского капитала

Дата публикации: 16 апр 2020
Сбербанк упростил оформление ипотеки с использованием материнского капитала

Теперь клиентам банка для оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала в качестве первоначального взноса не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный Фонд РФ за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала.

Сбербанк автоматически передает все необходимые данные и получает за клиента информацию в рамках электронного документооборота между банком и Пенсионным Фондом.

Данная технология доступна по всей России для клиентов, которые подают заявки на ипотечный кредит с 15 апреля 2020 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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