1 мин
51K
Сбербанк упростил оформление ипотеки с использованием материнского капитала
Дата публикации: 16 апр 2020
Теперь клиентам банка для оформления ипотеки с использованием средств материнского капитала в качестве первоначального взноса не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный Фонд РФ за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала.
Сбербанк автоматически передает все необходимые данные и получает за клиента информацию в рамках электронного документооборота между банком и Пенсионным Фондом.
Данная технология доступна по всей России для клиентов, которые подают заявки на ипотечный кредит с 15 апреля 2020 года.
Подать заявку на ипотеку
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах