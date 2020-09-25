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Сбербанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»

Дата публикации: 25 сен 2020
Сбербанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Дальневосточная ипотека»

Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Если заемщики уже были зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа на момент оформления кредитного договора, предоставление регистрации по месту приобретаемой недвижимости не потребуется.

При строительстве жилого дома в качестве обеспечения по кредиту на момент строительства теперь можно привлечь платежеспособных поручителей.

Программа «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 2%. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1,7% годовых. 

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей. 

Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, а также предоставил возможность привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц, например, родителей и других родственников. 

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа ограничен до 31 декабря 2021 года. 

«Нам важно поддержать наших клиентов в решении квартирного вопроса, поэтому мы постоянно улучшаем условия оформления ипотеки. На сегодняшний день уже более 7 тысяч жителей Дальнего Востока воспользовались льготными программами Сбербанка для покупки жилья в ипотеку. Новые изменения программы сделают ипотеку с господдержкой ещё более доступной для наших клиентов и помогут быстрее обзавестись собственным жильем на выгодных условиях» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Оформить ипотеку по программе «Дальневосточная ипотека» можно онлайн на Domсlick.ru.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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