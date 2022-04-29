Сбербанк снизит ипотечные ставки с 1 мая 2022 года
Сбербанк принял решение с 1 мая 2022 года снизить ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке.
Стандартные ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 пп до 1 пп. Также применяются все дополнительные скидки на Домклик.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«На последнем заседании Банк России принял решение о существенном в текущих условиях снижении ключевой ставки — до 14%. Это позволило нам сделать подобный шаг в отношении процентных ставок по ипотечным продуктам до 13,9%, ведь у граждан должна сохраняться возможность выбирать доступные ипотечные программы.
Сбер начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%. Продолжает работать «Дальневосточная ипотека», а также начат прием предварительных заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%. При этом клиенты могут снизить процент по кредиту через электронную регистрацию сделки».
Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке можно по программе субсидирования с застройщиком — от 0,01% на первый год кредитования.
Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
Обновленные ставки будут доступны с 1 мая в калькуляторе ипотеки на Домклик.