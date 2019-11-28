Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки других банков
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»
С 29 ноября 2019 года Сбербанк снижает на 0,5 п.п. ставки на рефинансирование ипотеки других банков.
Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 9% годовых.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.
Ранее Сбербанк уже снизил ставки на 0,3 п.п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.
Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.
«Мы предоставляем возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.