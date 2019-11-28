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Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки других банков

Дата публикации: 28 нояб 2019
Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки других банков

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»

С 29 ноября 2019 года Сбербанк снижает на 0,5 п.п. ставки на рефинансирование ипотеки других банков.

Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 9% годовых. 

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки на 0,3 п.п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.

«Мы предоставляем возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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