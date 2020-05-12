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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при электронной регистрации сделок

Дата публикации: 12 мая 2020
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при электронной регистрации сделок

• Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация»

• Акция действует с 12 мая по 30 июня 2020 года

• Максимальный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 п.п.

• Снижение ставок по ипотеке Сбербанка в мае составляет до 0,8 п.п.

С 12 мая 2020 года Сбербанк запускает акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

• Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

• Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

• Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

• Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

«Проведение сделок с недвижимостью в офисах Сбербанка на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса "Электронная регистрация". Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности.

Мы отметили, что спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки.

А с 12 мая выбор "Электронной регистрации" становится еще более выгодным, так как мы предоставляем скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Надеемся, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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