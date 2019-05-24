Сбербанк снижает ставки по ипотеке
С 25 мая 2019 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 8,2% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,6%.
Снижение составит 0,6%* на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости. Снижение 0,3%* на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,6% годовых с учетом дисконтов (участие в акции «Молодая семья», зарплатном проекте Сбербанка, использование услуги «Электронная регистрация», а также акции «Скидка 0,3%» на ДомКлик).
Ставка на приобретение строящегося жилья в ипотеку для участников зарплатного проекта при использовании сервиса «Электронная регистрация» составит 10,2% годовых.
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.
«Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу «ДомКлик» — прокомментировал снижение глава Сбербанка Герман Греф.
* процентных пункта