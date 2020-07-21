Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п.п. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых.
Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п., а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.