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Сбербанк снижает размер первоначального взноса до 10%

Дата публикации: 17 сен 2019
Сбербанк снижает размер первоначального взноса до 10%

Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru.

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом» — Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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