Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
12K

Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов

Дата публикации: 26 окт 2021
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов

Сбербанк расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем.

Программа была запущена весной 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии, и ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новостройке.

«Сбербанк поддерживает инициативу Правительства РФ о расширении льготной ипотеки на ИЖС. Нововведение позволит большему числу россиян, мечтающих о своём собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. У нас в банке действуют выгодные условия — мы не подняли ставку до указанных в постановлении 7%, с учётом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% — 6,35%»

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Максимальная сумма ипотеки — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья.  

Напомним, что средний размер ипотечного кредита в России на строительство дома составляет 2,7 млн рублей. 

Рассчитать льготную ипотеку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
786
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
619
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал