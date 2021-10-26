Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем.
Программа была запущена весной 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии, и ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новостройке.
«Сбербанк поддерживает инициативу Правительства РФ о расширении льготной ипотеки на ИЖС. Нововведение позволит большему числу россиян, мечтающих о своём собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. У нас в банке действуют выгодные условия — мы не подняли ставку до указанных в постановлении 7%, с учётом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% — 6,35%»
Максимальная сумма ипотеки — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья.
Напомним, что средний размер ипотечного кредита в России на строительство дома составляет 2,7 млн рублей.