Сбербанк проведет онлайн-конференцию для девелоперов жилья
17 сентября 2020 года 10:00 — 12:30 пройдет онлайн-конференция Сбербанкадля девелоперов жилья.
Отрасль за последние два года претерпела рекордное количество изменений: счета эскроу, онлайн-ипотека, переход от финансирования стройки дольщиками к проектному финансированию. Реформы сделали рынок прозрачным и более безопасным для покупателя. Но пандемия внесла свои коррективы, что потребовало быстрой реакции всех участников рынка.
Представители госорганов, Сбербанка и компаний-застройщиков обсудят, как участники рынка адаптировались к новым реалиям, и поделятся прогнозами, как дальше будет развиваться отрасль.
В центре внимания:
- Меры господдержки застройщиков в период пандемии
- Новые банковские инструменты по финансированию девелоперов
- Перспективы и сроки утверждения программ субсидирования застройщиков по низкомаржинальным проектам
- Использование застройщиками онлайн-сервисов: практические вопросы и обмен опытом.
На онлайн-конференции можно будет не только послушать мнение экспертов отрасли, но и задать им свои вопросы. Участие бесплатное.