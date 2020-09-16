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Сбербанк проведет онлайн-конференцию для девелоперов жилья

Дата публикации: 16 сен 2020
Сбербанк проведет онлайн-конференцию для девелоперов жилья

17 сентября 2020 года 10:00 — 12:30 пройдет онлайн-конференция Сбербанкадля девелоперов жилья.

Отрасль за последние два года претерпела рекордное количество изменений: счета эскроу, онлайн-ипотека, переход от финансирования стройки дольщиками к проектному финансированию. Реформы сделали рынок прозрачным и более безопасным для покупателя. Но пандемия внесла свои коррективы, что потребовало быстрой реакции всех участников рынка.

Представители госорганов, Сбербанка и компаний-застройщиков обсудят, как участники рынка адаптировались к новым реалиям, и поделятся прогнозами, как дальше будет развиваться отрасль. 

В центре внимания:

  • Меры господдержки застройщиков в период пандемии
  • Новые банковские инструменты по финансированию девелоперов
  • Перспективы и сроки утверждения программ субсидирования застройщиков по низкомаржинальным проектам
  • Использование застройщиками онлайн-сервисов: практические вопросы и обмен опытом.

На онлайн-конференции можно будет не только послушать мнение экспертов отрасли, но и задать им свои вопросы. Участие бесплатное.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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