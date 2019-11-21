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Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

Дата публикации: 21 нояб 2019
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

С 22 ноября 2019 года Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.

Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и Программы государственной поддержки для семей с детьми).

Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России.

В шести регионах снижение составит 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,5% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,5%. 

«Сбербанк не останавливается в своем намерении повысить доступность жилья для как можно большего числа граждан нашей страны. Мы продолжаем снижать ставки на ипотечные кредиты. Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим россиянам решить квартирный вопрос в самое ближайшее время» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Напомним, что в октябре 2019 года Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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