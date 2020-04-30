Сбербанк планирует снизить ставки по ипотеке с 6 мая 2020 года
Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года. Размер снижения составит до 0,5 п.п.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%.
«Мы поддерживаем государственные программы по развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотеки в России.
Уже месяц мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения, и сейчас количество заявок на ипотеку приближается к докризисным уровням.
Мы сделали всё возможное для безопасного и удобного приобретения жилья в ипотеку, запустили дистанционное оформление сделок по всей России.
С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами ДомКлик станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования.
Оформить кредит на квартиру в строящемся доме можно будет по ставке от 6,2%. На покупку готового жилья минимальная ставка составит 8,1%» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру без поездок в банк.