Сбербанк переводит все отделения в обычный режим работы
С 9 апреля все отделения Сбербанка начнут работать в стандартном режиме.
Напомним, что банки были внесены Президентом России в список структур жизнеобеспечения, и продолжают свою работу даже в условиях нерабочих дней и режима самоизоляции.
Сбербанк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах.
«Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте. Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом» — прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.