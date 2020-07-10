Сбербанк отменил технический паспорт для одобрения недвижимости
Согласовать со Сбербанком выбранную для покупки в ипотеку недвижимость стало еще проще — технический паспорт объекта больше не нужен.
Это касается всех сделок с домами, квартирами, комнатами и долями в этих объектах недвижимости.
Ранее для одобрения выбранной недвижимости в банк нужно было предоставить технический паспорт объекта — это документ с подробной информацией и техническими характеристиками, который требовался при перепланировках.
Процесс подготовки техпаспорта недвижимости занимал дополнительное время. В некоторых случаях — до трех недель.
После отмены требования предоставить техпаспорт время одобрения недвижимости существенно сократилось.
Для оформления отчета об оценке техпаспорт по-прежнему требуется. При этом на ДомКлик покупатели могут выбрать квартиры в ипотеку без отчета об оценке.
Выбрать недвижимость, подать заявку на ипотеку и одобрение недвижимости в Сбербанке можно онлайн на DomClick.ru.