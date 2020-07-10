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Сбербанк отменил технический паспорт для одобрения недвижимости

Дата публикации: 10 июл 2020
Сбербанк отменил технический паспорт для одобрения недвижимости

Согласовать со Сбербанком выбранную для покупки в ипотеку недвижимость стало еще проще — технический паспорт объекта больше не нужен.

Это касается всех сделок с домами, квартирами, комнатами и долями в этих объектах недвижимости.

Ранее для одобрения выбранной недвижимости в банк нужно было предоставить технический паспорт объекта — это документ с подробной информацией и техническими характеристиками, который требовался при перепланировках.

Процесс подготовки техпаспорта недвижимости занимал дополнительное время. В некоторых случаях — до трех недель.

После отмены требования предоставить техпаспорт время одобрения недвижимости существенно сократилось.

Для оформления отчета об оценке техпаспорт по-прежнему требуется. При этом на ДомКлик покупатели могут выбрать квартиры в ипотеку без отчета об оценке

Выбрать недвижимость, подать заявку на ипотеку и одобрение недвижимости в Сбербанке можно онлайн на DomClick.ru.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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