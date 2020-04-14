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Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом и провел первую выездную сделку

Дата публикации: 14 апр 2020
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом и провел первую выездную сделку

Теперь клиенты банка по всей России могут проводить сделки по приобретению квартир в новостройках в ипотеку без посещения банка даже в условиях всеобщей самоизоляции.

Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на портале ДомКлик от Сбербанка, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. 

Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

«В Сбербанке предложили такую возможность — конечно, мы сразу согласились! Менеджер приехал со всеми документами к нам домой, мы всё подписали. Оказалось, не сложнее, чем подключить интернет» — поделился своими впечатлениями клиент, который уже воспользовался новым сервисом.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решить жилищный вопрос даже в сложившихся обстоятельствах. Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии "посередине" сделки, и знаем, как это исправить. При этом безопасность и здоровье клиентов для нас на первом месте. Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют личного присутствия и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик", поэтому на них текущая ситуация никак не влияет» — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов» позволяют сразу же отправить документы на регистрацию сделки без посещения МФЦ и Росреестра, а также провести расчеты с продавцом.

После подписания документов банк зачисляет кредитные средства, которые блокируются на специальном счете и перечисляются застройщику автоматически после регистрации договора участия в долевом строительстве.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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