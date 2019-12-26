Сбербанк и строительный холдинг ПКФ Термодом выдали первую ипотеку по ставке 1%
Сбербанк совместно с ключевым застройщиком Пензенской области ООО ПКФ Термодом провели первую ипотечную сделку под 1% годовых.Ипотека Сбербанка была оформлена на DomClick.ru и выдана на приобретение строящегося жилья в жилищном комплексе «8 Марта».Счастливыми обладателями квартиры стала семья с тремя детьми, проживающая в с. Иванырс Лунинского района Пензенской области.Ставка 1% по ипотеке стала возможной благодаря реализации программы по предоставлению дисконтов для объектов, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов.Застройщик ООО ПКФ Термодом одним из первых принял решение об участии в программе, в рамках которой действует сниженная процентная ставка с дисконтом до 4 п.п. Дисконт доступен для любой категории заемщика и применяется на период строительства объектов, участвующих в программе. «Мы предоставляем возможность семьям с детьми приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке — 1%. Надеемся в новом году ещё больше семей смогут решить квартирный вопрос на выгодных условиях и отпраздновать новоселье» — прокомментировал директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. «Событие знаковое, и мы рады, что долгое и плодотворное сотрудничество «Термодома» со Сбербанком помогает людям решать жилищные вопросы», — добавил генеральный директор строительного холдинга Рафик Ибрагимов.Минимальная процентная ставка 1% предоставляется по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми, при соблюдении вышеуказанных условий.На участие в ипотечной программе с минимальной ставкой могут рассчитывать семьи с детьми, если второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Ставка с дисконтом на период строительства объекта составит 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы.