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Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей

Дата публикации: 14 окт 2021
Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей

Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.

Минимальная сумма кредита:

  • от 12 млн рублей — для Москвы и Московской области
  • от 8 млн рублей — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • от 6 млн рублей — для остальных регионов России

Первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — до 30 лет.

«Мы хотим, чтобы как можно больше россиян смогли осуществить свою мечту о красивом и удобном жилье с максимальной выгодой. Новая программа "Ипотека плюс" — это лучшая инвестиция в будущее всей семьи. С помощью онлайн-сервисов ДомКлик и персонального менеджера ипотеку можно оформить очень быстро и просто», — прокомментировал Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик».

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Юля Тихонова
Автор статьи
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