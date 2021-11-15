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Сбер запускает ипотеку на залоговые квартиры

Дата публикации: 15 нояб 2021
Сбер запускает ипотеку на залоговые квартиры
Содержание

Теперь клиенты Сбера могут купить в новостройке квартиру или апартаменты, находящиеся в залоге у Сбера.

Процентная ставка по ипотеке составит от 8,6% годовых. Также условия кредитования распространяются на программу господдержки для семей с детьми при покупке квартир в новостройках, ставка по ней от 5% годовых.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн на Домклик.

Иногда люди хотят продать квартиру в стоящемся доме, за которую они выплачивают ипотеку. Например, чтобы купить квартиру побольше или переехать в другой город. Новая услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у Сбера — при этом всё происходит прозрачно и безопасно.

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как работает купля-продажа залоговых квартир в новостройках

  • Продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве
  • Банкготовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку
  • Долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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