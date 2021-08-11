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Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан

Дата публикации: 11 авг 2021
Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан

Первый жилищный кредит для иностранных граждан от СберБанка по программе «Приобретение строящегося жилья» получил гражданин Беларуси в Санкт-Петербурге. Взять ипотечный кредит в СберБанке могут граждане и других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

«Я гражданин Беларуси, живу и работаю в России, а теперь ещё и смог приобрести жилье. Спасибо Сберу за эту возможность», поделился Денис, получатель первой ипотеки для иностранных граждан.

Клиент приобрел недвижимость через партнера-застройщика банка «Главстрой», для которого проведение таких сделок тоже новый опыт.

«Сбер является одним из наших ключевых партнеров по ипотеке. Приятно, что банк постоянно расширяет возможности для покупателей новыми программами и акциями. Уверены, что новый ипотечный продукт будет популярен среди иностранцев, которые хотят купить в России собственное жилье»,рассказала директор по продажамООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» Юлия Ружицкая.

Подать заявку можно в любом офисе Сбера, а также онлайн на DomClick.ru. Наличие созаемщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

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* За исключением стран Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Исламская Республика Иран, Демократическая Республика Конго, Народно-Демократическая Республика Корея, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан/Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Эритрея.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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