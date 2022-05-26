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Сбер впервые запустил ипотеку без первоначального взноса

Дата публикации: 26 мая 2022
Сбер впервые запустил ипотеку без первоначального взноса

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Например, семья может переехать загород, оставив квартиру в городе, или купить новую квартиру для сдачи в аренду.

Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

Процедура проста:

  • Найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру
  • Подписать кредитный договор на новый объект и оформить в залог имеющуюся в собственности квартиру в пользу банка
  • Заключить договор купли-продажи на новую квартиру

«Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения».

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Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд. рублей.

Найти жилье, рассчитать условия и подать заявку на ипотеку без первоначального взноса можно онлайн на Домклик.

Получить консультацию по новой программе Сбера «Ипотека без первоначального взноса» также можно у специалистов Домклик. Для этого войдите в личный кабинет Домклик или создайте его, и задайте свой вопрос в онлайн-чате.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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