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Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

Дата публикации: 06 дек 2021
Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

Сбер увеличил возраст заемщиков, которые хотят взять ипотеку по двум документам, постоянная регистрация при подаче заявки больше не нужна. Теперь такие кредиты доступны людям в возрасте до 75 лет на момент завершения срока выплат по ипотеке, а также тем, у кого временная прописка. Ранее на момент завершения срока выплат по кредиту максимальный возраст не должен был превышать 65 лет.

«Мы вновь расширяем возможности для получения ипотеки по двум документам. Ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору, а подать заявку без подтверждения дохода только при наличии в паспорте штампа о постоянной регистрации по месту жительства. Мы видим спрос на ипотеку по двум документам и решили сделать ее еще более доступной для большего количества людей, которые хотят купить жильё».

Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Ставка в Сбере по ипотеке по двум документам составляет от 5%, первоначальный взнос — от 20%, а срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку по этой программе через сервис Домклик нужны всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

Рассчитать ипотеку по двум документам

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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