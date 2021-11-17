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Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам

Дата публикации: 17 нояб 2021
Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»

Максимальная сумма ипотеки по двум документам в Сбере на покупку квартир в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей.

При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 и 8 млн рублей соответственно. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

Мы продолжаем улучшать условия ипотеки по двум документам, чтобы упростить её оформление и расширить возможности наших клиентов. Вслед за снижением ставок на покупку жилья в новостройках по этой программе мы увеличили максимальный размер кредита, который теперь покрывает большую часть предложений на рынке.

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Сейчас процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составляют от 9,3% при регистрации сделки в электронном виде и от 2,1% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:

  • СНИЛС
  • водительское удостоверение
  • загранпаспорт
  • военный билет
  • удостоверение личности военнослужащего
  • удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти

Рассчитать ипотеку по двум документам

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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