Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»
Максимальная сумма ипотеки по двум документам в Сбере на покупку квартир в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей.
При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 и 8 млн рублей соответственно. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
Мы продолжаем улучшать условия ипотеки по двум документам, чтобы упростить её оформление и расширить возможности наших клиентов. Вслед за снижением ставок на покупку жилья в новостройках по этой программе мы увеличили максимальный размер кредита, который теперь покрывает большую часть предложений на рынке.
Сейчас процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составляют от 9,3% при регистрации сделки в электронном виде и от 2,1% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:
- СНИЛС
- водительское удостоверение
- загранпаспорт
- военный билет
- удостоверение личности военнослужащего
- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти