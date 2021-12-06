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Сбер увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей
Дата публикации: 06 дек 2021
Теперь получить ипотеку в Сбере можно на сумму до 100 млн рублей. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 млн рублей.
Ранее Сбер уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, так же увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%. Текущие изменения позволят людям выбирать недвижимость из множества вариантов и помогут купить более дорогое и более комфортное жильё.
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
Также по его словам, всего в 2021 году с января по ноябрь Сбербанком выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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