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Сбер увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей

Дата публикации: 06 дек 2021
Сбер увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей

Теперь получить ипотеку в Сбере можно на сумму до 100 млн рублей. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 млн рублей.

Ранее Сбер уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, так же увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%. Текущие изменения позволят людям выбирать недвижимость из множества вариантов и помогут купить более дорогое и более комфортное жильё.

Сбер увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Также по его словам, всего в 2021 году с января по ноябрь Сбербанком выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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