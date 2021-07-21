Сбер удвоил максимальную сумму кредита под залог недвижимости
СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.
Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдаётся по ставке от 10,4% на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей.
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Напомним, в мае СберБанк расширил список потенциальных заёмщиков по этой программе. Получить кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянских (фермерских) хозяйств.