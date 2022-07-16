Сбер снизит ставку по уже выданной ипотеке
Сбер снижает ставки по действующим ипотечным кредитам. Данное решение касается ипотеки, оформленной в период с 1 марта по 30 мая 2022 года включительно по ставке 13,9% годовых и выше.
На текущий момент ставку по действующей ипотеке можно снизить — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке. Предложением на снижение можно воспользоваться только один раз и только до 15 октября 2022 года.
Чтобы уменьшить ставку, надо подать заявку на снижение. Сделать это может только основной заемщик и только в личном кабинете Домклик. Услуга будет доступна для ипотеки, соответствующей требованиям. Для какой ипотеки доступно снижение, как считается новая ставка, а также другие подробности читайте в статье. #ИпотекаВернулась
«Сбер совершает значительный шаг и снижает ставки по уже выданным ипотечным кредитам. Мы это делаем в интересах клиентов банка, которые оформили ипотеку в период действия высоких ставок. По нашим подсчётам, снижение ставок коснётся 15 тыс. кредитов с остатком долга на общую сумму 29 млрд рублей».