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Сбер снизил возраст ипотечных заёмщиков до 18 лет
Дата публикации: 01 сен 2021
СберБанк снижает минимальный возраст заёмщиков по ипотеке.Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год.
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку на ипотеку можно онлайн на ДомКлик.
Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.
Рассчитать ипотеку и подать заявку
Юля Тихонова
Автор статьи
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