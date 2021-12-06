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Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%
Дата публикации: 06 дек 2021
Сбер снижает ставку по ипотеке с господдержкой на 0,2% — до 5,85%.
Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Стандартная ставка по программе составляет 6,25%.
«Сегодня мы снижаем на 0,2 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками — квартиры можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых на Домклик.Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья.
Карина Камалова
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