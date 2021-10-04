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Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Дата публикации: 04 окт 2021
Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели. Ставка рефинансирования составляет от 8,2%. Снижение составило 0,2 п.п.  

Напомним, в СберБанке вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.

На протяжении года мы последовательно улучшали условия рефинансирования ипотеки. В ноябре 2020 года запустили рефинансирование на новостройки, в феврале 2021 — на апартаменты.

В марте увеличили максимальную сумму рефинансирования с 9,5 до 30 млн рублей и 85% стоимости объекта, а в сентябре дали возможность рефинансировать ипотеку, которая уже была рефинансирована.

Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков по сниженной ставке в один платеж и снизить финансовую нагрузку.

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Узнать подробности и подать заявку на рефинансирование

Изменение условий программ ипотечного кредитования
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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