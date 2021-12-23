Сбер снизил первый взнос ипотеки по двум документам до 10%
СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%.
Снижение первоначального взноса до 10% по двум документам распространяется на ипотечные программы: Приобретение готового жилья и Приобретение строящегося жилья.
Размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по государственным программам: Господдержка 2020, Ипотека для семей с детьми и Дальневосточная ипотека при приобретении готового жилья или в новостройке.
В рамках условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки и расширение количества ипотечных программ — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, купить гараж и дачу. А также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости.
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.