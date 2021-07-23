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Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

Дата публикации: 23 июл 2021
Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

СберБанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%. Нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен. Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая означает, что тысячи клиентов смогут раньше решить давно назревший жилищный вопрос», — отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

СберБанк продолжает наращивать объёмы жилищного кредитования. В июне банк выдал 96,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 269,5 млрд рублей — это вдвое больше, чем в июне 2020 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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