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Сбер снизил первоначальный взнос на ипотеку по двум документам до 20%

Дата публикации: 05 авг 2021
Сбер снизил первоначальный взнос на ипотеку по двум документам до 20%

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»

СберБанк снизил первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости.

Снижение первоначального взноса до 20% по двум документам распространяется на следующие ипотечные программы:

  • Приобретение готового жилья
  • Приобретение строящегося жилья
  • Господдержка 2020
  • Ипотека с господдержкой для семей с детьми
  • Дальневосточная ипотека
  • Сельская ипотека

Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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