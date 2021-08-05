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Сбер снизил первоначальный взнос на ипотеку по двум документам до 20%
Дата публикации: 05 авг 2021
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»
СберБанк снизил первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости.
Снижение первоначального взноса до 20% по двум документам распространяется на следующие ипотечные программы:
- Приобретение готового жилья
- Приобретение строящегося жилья
- Господдержка 2020
- Ипотека с господдержкой для семей с детьми
- Дальневосточная ипотека
- Сельская ипотека
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти.
Рассчитать ипотеку и подать заявку онлайн
Юля Тихонова
Автор статьи
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