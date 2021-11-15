Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 п.п.
Зарплатные клиенты СберБанка получат скидку 0,3% на ставку по льготной Семейной ипотеке при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.
Снижение ставки на 0,3% позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же, сейчас условия программы расширены — ипотеку может взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец.
По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом.
Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года.
Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.
Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.