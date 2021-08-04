1 мин
29K
Сбер снижает ставки на кредит наличными под залог недвижимости на 1,2%
Дата публикации: 04 авг 2021
СберБанк с 4 августа 2021 года снижает ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Теперь зарплатные клиенты банка могут получить наличные под залог недвижимости на любые цели по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%.
Ранее СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.
Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдаётся на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей.
Рассчитать кредит
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах