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Сбер снижает ставки на кредит наличными под залог недвижимости на 1,2%

Дата публикации: 04 авг 2021
Сбер снижает ставки на кредит наличными под залог недвижимости на 1,2%

СберБанк с 4 августа 2021 года снижает ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Теперь зарплатные клиенты банка могут получить наличные под залог недвижимости на любые цели по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%.

Ранее СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.

Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдаётся на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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