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Сбер снижает ставки на ипотеку по двум документам на 0,3%

Дата публикации: 11 нояб 2021
Сбер снижает ставки на ипотеку по двум документам на 0,3%

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»

С 11 ноября 2021 года на 0,3 п.п. снижаются ставки по ипотеке на квартиры в новостройках для клиентов, оформляющих кредит по двум документам.

Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде, и от 2% по программе субсидирования с застройщиками.

Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:

  • СНИЛС
  • водительское удостоверение
  • загранпаспорт
  • военный билет
  • удостоверение личности военнослужащего
  • удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти

Рассчитать ипотеку по двум документам

Изменение условий программ ипотечного кредитования
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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