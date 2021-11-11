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Сбер снижает ставки на ипотеку по двум документам на 0,3%
Дата публикации: 11 нояб 2021
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Ипотека по двум документам»
С 11 ноября 2021 года на 0,3 п.п. снижаются ставки по ипотеке на квартиры в новостройках для клиентов, оформляющих кредит по двум документам.
Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде, и от 2% по программе субсидирования с застройщиками.
Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.
Для подачи заявки на ипотеку понадобится всего два документа — паспорт и любой документ из списка:
- СНИЛС
- водительское удостоверение
- загранпаспорт
- военный билет
- удостоверение личности военнослужащего
- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти
Рассчитать ипотеку по двум документам
Карина Камалова
Автор статьи
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