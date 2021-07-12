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Сбер снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Новости
12 июл 2021
12K
Сбер снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Оформить военную ипотеку в Сбере по сниженной ставке от 7,5% годовых можно с 12 июля 2021 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 3,37 млн рублей.

  • Для военнослужащих с первоначальным взносом от 30% ставка по ипотеке составит 7,5%, максимальна сумма кредита — 3,37 млн рублей.
  • Для военнослужащих с первоначальным взносом от 15% до 30% ставка по ипотеке составит 7,9%, максимальна сумма кредита — 3,251 млн рублей.

Рассчитать военную ипотеку

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.

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