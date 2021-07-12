Сбер снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
12 июл 2021
12K
Оформить военную ипотеку в Сбере по сниженной ставке от 7,5% годовых можно с 12 июля 2021 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 3,37 млн рублей.
- Для военнослужащих с первоначальным взносом от 30% ставка по ипотеке составит 7,5%, максимальна сумма кредита — 3,37 млн рублей.
- Для военнослужащих с первоначальным взносом от 15% до 30% ставка по ипотеке составит 7,9%, максимальна сумма кредита — 3,251 млн рублей.
Рассчитать военную ипотеку
Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.
Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.
Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости