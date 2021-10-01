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Сбер снижает размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 20%

Дата публикации: 01 окт 2021
Сбер снижает размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 20%

Сбер снижает размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых с 30 до 20%. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые.

В декабре 2019 года Сбер запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Cвоё дело». Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.

Самозанятые могут оформить ипотечный кредит по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство). Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составляет 8,1% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 0,1% годовых.

Ипотека для самозанятых позволила решить квартирный вопрос многим нашим клиентам, развивающим собственный бизнес. Ранее даже при стабильно высоком заработке они могли испытывать трудности с подтверждением дохода. Теперь же, подключив сервис «Своё дело» и предоставив Сберу информацию о своем бизнесе, они избавлены от необходимости сбора дополнительных документов для получения кредита.

Мы делаем еще один шаг в развитии этого продукта: снижаем размер первоначального взноса. Рассчитываем, что новые условия помогут ещё большему числу наших клиентов воплотить мечту о собственном комфортном и просторном жилье.

Фото эксперта
Николай Васёв
вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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