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Сбер расширяет возможности «Ипотеки по двум документам»: для увеличения суммы кредита можно использовать материнский капитал

Дата публикации: 30 мар 2022
Сбер расширяет возможности «Ипотеки по двум документам»: для увеличения суммы кредита можно использовать материнский капитал

С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Опция не распространяется на государственные программы.

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.

Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.

В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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