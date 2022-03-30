Сбер расширяет возможности «Ипотеки по двум документам»: для увеличения суммы кредита можно использовать материнский капитал
С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Опция не распространяется на государственные программы.
Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.
Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.
В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита.