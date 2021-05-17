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Сбер расширяет условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Дата публикации: 17 мая 2021
Сбер расширяет условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

СберБанк расширяет список потенциальных заемщиков по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» от 10,4% годовых. 

«Мы расширяем круг физлиц, которые могут получить кредит под залог недвижимости на выгодных условиях. Для получения кредита не потребуется подтверждать свою цель. Заявка оформляется онлайн, что экономит время наших клиентов.

Теперь получить такой кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек» — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и члены крестьянского (фермерского) хозяйства.

Кредит выдаётся на срок от года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей. Процентная ставка — от 10,4%. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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