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Сбер расширил многоцелевой кредит: в ипотеку можно включить деньги на ремонт квартиры

Дата публикации: 24 дек 2021
Сбер расширил многоцелевой кредит: в ипотеку можно включить деньги на ремонт квартиры

С сегодняшнего дня клиенты Сбера могут включить в сумму ипотеки затраты на ремонт квартиры в новостройке. Воспользоваться многоцелевым кредитом можно в рамках программы «Приобретение строящегося жилья».

Также в сумму многоцелевого кредита можно добавить сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страхование жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни».

Сумма на ремонт квартиры в новостройке не должна превышать 20% от стоимости приобретаемого жилья. А максимальная сумма по всем опциям многоцелевого кредита — 90% от суммы в договоре участия в долевом строительстве.

Напомним, воспользоваться многоцелевым кредитом можно также при покупке квартиры на вторичном рынке в рамках программы «Приобретение готового жилья».

Кроме того, в рамках многоцелевого кредита клиенты могут купить залоговые объекты недвижимости СберБанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно.

Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах покупки недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия многоцелевого кредита на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика.

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Чтобы получить многоцелевой кредит, в калькуляторе ипотеки Домклик нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жильё» и заполнить необходимые поля.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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