Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до января 2022 года
СберБанк продлил действие ставки от 0,1% годовых по программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 1 ноября 2021 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.
Мы рады, что у нас есть возможность продлить минимально возможную ставку по программе "Дальневосточная ипотека" ещё на три месяца. В совокупности с расширением пула населённых пунктов, в которых можно приобрести жильё по программе, это позволит ещё большему числу дальневосточников максимально выгодно решить жилищный вопрос.
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.
По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях и во всех населенных пунктах Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Также, согласно Постановлению Правительства РФ, были улучшены условия программы — теперь жилье можно купить не только в сельской местности, но и в моногородах* Дальневосточного федерального округа.
Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» можно онлайн на Domclick.ru.
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* г. Райчихинск, г. Свободный, пос. Жирекен, пос. Новоорловск, пос. Первомайский, г. Краснокаменск, пос. Новопавловка, г. Дальнегорск, пос. Ярославский, пос. Селенгинск, пос. Чегдомын, г. Тында, пгт Прогресс, пос. Теплоозёрск, пос. Вершино-Дарасунский, пос. Шерловая Гора, пос. Кокуй, пос. Восток, г. Спасск-Дальний, пос. Лучегорск, г. Арсеньев, пос. Новошахтинский, пос. Липовцы, пос. Каменск, г. Гусиноозёрск, г. Северобайкальск, г. Удачный, г. Нерюнгри, пос. Айхал, пос. Эльбан, г. Закаменск, пос. Нижний Куранах, пос. Мохсоголлох, г. Мирный