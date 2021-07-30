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Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой при первоначальном взносе от 10% стоимости жилья

Дата публикации: 30 июл 2021
Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой при первоначальном взносе от 10% стоимости жилья

Теперь ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.Эта возможность позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой. Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.В марте такая возможность появилась у клиентов с первоначальным взносом от 20%. Сейчас она стала доступна и для клиентов с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.«Такие сервисы как "Электронная регистрация" и "Безопасные расчёты" очень популярны среди наших клиентов — с ними проходит 90% сделок банка, поэтому мы решили сделать эти услуги ещё более доступными. Оформить ипотеку и воспользоваться услугами банка можно уже сегодня при минимальном первоначальном взносе, а оплатить это всё», — постепенно, вместе с выплатами по ипотечному кредиту — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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